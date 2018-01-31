Трамп назвал Россию и Китай странами-противниками США

Президент США Дональд Трамп сегодня выступил в американском конгрессе с ежегодной речью "о состоянии государства". В обращении американский лидер коснулся международной политики, передает телеканал "Россия 24". Трамп в очередной раз назвал Россию и Китай угрозами, а также пообещал увеличить и модернизировать ядерный арсенал США.

"По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками, и странами-противниками, как Китай и Россия, которые угрожают нашим интересам, экономике и ценностям. В противостоянии этому слабость — быстрейший путь к конфликту. А сила — верное средство нашей защиты", — заявил президент.

Кроме того, глава Белого дома призвал конгресс заняться, как он выразился, ужасной иранской сделкой. И пообещал продолжить оказывать максимальное давление на КНДР.