Александр Радулов не спас "Даллас" от проигрыша "Лос-Анджелесу"

В игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" с россиянином Александром Радуловым не смог одержать победу в матxе против "Лос-Анджелес Кингз". "Звезды" всухую уступили "королям" со счетом 0:3.

Голы в составе победителей оформили Пол Ладью, Дрю Даути и Алек Мартинес.

Радулов провел на льду за "Даллас" 20 минут 44 секунды. За отведенное время он нанес пять бросков по воротам соперника, однако ни один из них не достиг цели.

После поражения у "Старз" осталось 60 очков, в то время как в активе "королей" 59 баллов. Команды занимают в турнирной таблице Западной конференции 5-е и 7-е места соответственно.