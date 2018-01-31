Причиной ДТП на Ленинградке могло стать плохое состояние дороги

Причиной ДТП на севере Москвы стало плохое состояние проезжей части. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

Как рассказали РИА Новости в "Мосгортрансе", водитель перед выездом прошел обязательный медицинский осмотр. Он имеет четырехлетний стаж и за время работы на предприятии зарекомендовал себя добросовестным и дисциплинированным сотрудником.

Авария произошла около 4:30 утра. Автобус вез на работу сотрудников "Мосгортранса", которые обслуживают троллейбусные парки, сообщает "Интерфакс". Возле дома номер 2 по Ленинградскому шоссе автобус врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки. В результате пострадали 12 человек. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Всю ночь в столице шел сильный снег. МЧС предупреждает, что на дорогах возможны ухудшение видимости, снежные заносы, затруднение движения. За сутки в столице произошло 700 ДТП.