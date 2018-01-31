На фиолетовой ветке метро произошел сбой

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро сегодня утром произошел сбой в движении поездов.

"7:40-8:00 Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам", — сообщается на официальной страничке метрополитена в Twitter.

Между тем корреспондент РИА Новости передает, что один из составов около 20 минут стоял в тоннеле от станции "Щукинская" в сторону станции "Октябрьское поле".

В настоящее время движение поездов вводится в график.