Патрушев: "кремлевский список" негативно скажется на отношениях России и США

Публикация так называемого "кремлевского списка" отразится на российско-американских отношениях негативно, на внешнюю политику России не повлияет. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает "Интерфакс".

По его словам, "кремлевский список США" на авторитет нашей страны на мировой арене также не повлияет. Секретарь СБ РФ заявил также, что опубликованный вчера "кремлевский доклад" — это не что иное, как новая попытка США за внешними угрозами скрыть внутренние проблемы".