Звезда "ПСЖ" Мбаппе схлопотал удаление при помощи системы видеоповторов

Звездный нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в полуфинале Кубка Лиги против "Ренна" был удален с поля благодаря системе видеоповторов (VAR).

Как сообщает телеканал "Россия 24", момент произошел после того, как в центре поля игрок грубо сыграл против своего соперника, сзади ударив его по ногам. Изначально арбитр поединка хотел показать форварду желтую карточку, однако после повторного просмотра эпизода он сменил цвет карточки на красный, и удалил футболиста.

Это удаление стало первым в карьере игрока.

Несмотря на игру в меньшинстве, "Пари Сен-Жермен" смог довести поединок до победы со счетом 3:2 и выйти в финал Кубка Лиги. Соперником парижан станет победитель пары "Монпелье" – "Монако".