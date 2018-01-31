Победа над ИГИЛ и новая гонка вооружений: Трамп рассказал о достижениях США

Дональд Трамп выступил в американском Конгрессе с ежегодной речью о состоянии государства. Традиционно в ней говорится о важнейших достижениях за минувший год и главных приоритетах развития страны, вспомнил он и о России.

Доклад о положении страны — ключевая для президента США речь в течение года, а для Дональда Трампа еще и первая. Тринадцать пустых кресел в Капитолии, где выступление слушали члены обеих палат конгресса, персональный бойкот от группы демократов. Они так и не смогли смириться с тем, что фамилия хозяина Белого дома не Клинтон.

Трамп сделал упор на успехах. Нелегальной иммиграции объявлена борьба, налоги понизили, экономика растет, а выход из торговых партнерств вернул в страну рабочие места. Особенно пригодятся они на оборонных заводах — Трамп обещает новую гонку вооружений.

Россию и Китай Трамп называл соперниками Америки. Вклад российских ВКС в разгром террористов в Сирии президент США вновь обошел, приписав победу над ИГИЛ (запрещена в России) Вашингтону и его союзникам.

"В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ с лица земли. Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сказать, что коалиция, победившая ИГ, освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем боевиков. Но гораздо больше работы еще предстоит проделать", — заявил президент США.

Историю якобы российского вмешательства в американские выборы Трамп не затронул. Из вихря истерии, поднявшейся вокруг этой темы, и вырос так называемый "кремлевский доклад". Главу опубликовавшего его министерства финансов Стивен Мнучина накануне атаковали в сенатском комитете по банкам. Если есть имена, то почему нет санкций, возмущались все те же демократы.

Мнучина почти додавили. Министр финансов США сообщил, что санкции в отношении тех, кого внесли в список, могут быть введены в ближайшем будущем. Возможно, в течение нескольких месяцев. Тут и выяснилось, что некоторых не устраивает еще и сам список.

"У администрации Трампа было шесть месяцев, чтобы отрегулировать санкционный режим. Санкции на основе голосования, как вы слышали от сенатора Брауна 517 до 5 в Конгрессе. И что они придумали? Они дали нам этот неквалифицированный список. Как сказал сенатор Карден, олигархи, которые входят в этот список, взяты из журнала Forbes", — возмущается сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Жанна Шахин.

Впрочем, именно так, похоже, и было. Информатор издания BuzzFeed в американском Минфине подтвердил, что имена брали из открытых источников. По ходу дискуссии родили и очередную теорию заговора — о поездке в США главы службы внешней разведки России. Сергей Нарышкин в Вашингтоне обсуждал вопросы борьбы с терроризмом при подготовке к чемпионату мира по футболу. Демократы уже требуют от Белого дома огласить весь список тех, с кем он встречался.