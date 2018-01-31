ЦИК завершает прием подписей для регистрации кандидатов

У кандидатов в президенты России остался последний день на то, чтобы сдать подписи граждан в свою поддержку и получить регистрацию на выборах. У них есть время до 18:00, после этого коробки с автографами россиян в Центризбирком можно уже не приносить.

Затем эксперты приступят к проверке подлинности представленных кандидатами подписных листов. На эту процедуру у Центризбиркома есть 10 дней. Если кандидат успешно проходит этот этап кампании, то ЦИК принимает решение о его регистрации.

Всего в проверке подписей будет задействовано около 100 человек. Как рассказал член Центризбиркома Евгений Шевченко, сначала проходит пересчет подписных листов, количества папок с подписями, оформляются соответствующие документы. Затем при помощи генератора случайных чисел определяется 60 тысяч подписей, которые и проверяют эксперты. В случае необходимости также случайным методом проводится вторая выборка еще 30 тысяч подписей.

Как сообщает "Россия 24", сегодня в ЦИК ждут подписи от восьми кандидатов. Четверо претендентов на высший пост в стране с этой задачей справились в предыдущие дни. Одним из первых кандидатов, который собрал необходимое количество подписей, стал действующий президент Владимир Путин. В его штабе сообщили, что было собрано более 1,6 миллиона подписей. Еще три кандидата — от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, от "Партии Роста" Борис Титов, от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин — сдали подписные листы на проверку в ЦИК 30 января.

На сегодняшний день зарегистрированными кандидатами являются только лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ, напоминает РИА Новости. Оба они выдвигались от парламентских партий, поэтому им не нужно было собирать подписи избирателей.