Хоккей с мячом. США разгромили Венгрию, Казахстан – Германию

В российском Хабаровске продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди). В рамках третьего тура в подгруппе "B" прошло два матча: сборная Казахстана крупно переиграла команду Германии (17:2), а хоккеисты из США разгромили Венгрию – 16:1.

По итогам трех туров в подгруппе "В" лидером является Казахстан, имеющий на своем счету шесть очков, следом расположились американцы с четырьмя баллами, а Германия и Венгрия замыкают таблицу – у обеих сборных набранных очков нет.

Напомним, что в среду, 31 января свой третий матч на турнире проведет и сборная России. В 12:30 по московскому времени россияне встретятся с командой Швеции.