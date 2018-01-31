Турецкий клуб расплатился за трансфер футболиста биткоинами

Любительский клуб из Турции "Харунустаспор" приобрел нового футболиста команды Омера Фарука Кироглу, расплатившись за него биткоинами. Сумма трансфера составила 0,0524 биткоина, что равняется примерно 440 евро. Данный трансфер является первым в истории футбола, когда переход игрока был оплачен криптовалютой.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб "Рангстед Сайер Кэпитал" из высшей лиги чемпионата Дании предложил своим игрокам получать заработную плату в биткоинах.