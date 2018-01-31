Через два года все северокорейские рабочие будут выдворены из России

До конца 2019 года Россия отправит всех северокорейских рабочих на родину.

Как рассказал посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью "Интерфаксу", это будет сделано в рамках резолюции Совбеза ООН. При этом он отметил, что это приведет к проблемам с занятостью в КНДР.

"Это очень серьезный удар по семьям, и честно говоря, если у инициаторов этой идеи была задача создать проблемы для простых людей в КНДР, то их можно поздравить, они эти проблемы создали", — сказал Мацегора.

По его словам, северокорейцы трудились и зарабатывали деньги не только для своего государства, но и для своих семей. В среднем каждый северокореец содержит свыше 10 человек своих родственников.

Резолюция Совета безопасности ООН предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов не позднее, чем до конца 2019 года.