ДТП в Ростовской области: автобус перевернулся по вине водителя

В ДТП с автобусом в Ростовской области, в результате которого погибли четыре человека и 14 пассажиров пострадали, может быть виновен водитель.

Во время аварии в автобусе, следовавшем по маршруту "Саратов-Ростов", находились 31 пассажир и два водителя.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД региона, по предварительным данным, ДТП произошло не из-за погодных условий, а по вине водителя.

По данным Министерства транспорта Саратовской области, рейсовый автобус принадлежит ростовскому ООО "Нейс-Трансферт". В Саратове на этот рейс были приобретены всего 12 билетов, из них — 7 до Ростова, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Белокалитвинском районе Ростовской области около 04:00 по московскому времени перевернулся рейсовый автобус, в результате четыре человека, в том числе ребенок, погибли, 14 человек, среди которых тоже есть ребенок, пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.