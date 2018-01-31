"Вегас" – третий рекордсмен НХЛ по победам в дебютном сезоне

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" после одержанной победы в матче регулярного чемпионата над "Калгари Флэймз" со счетом 4:2 повторил рекорд лиги для команд, проводящих свой первый сезон в НХЛ.

"Рыцари" в текущем сезоне "регулярки" лиги одержали победы в 33 играх, что ранее удавалось лишь двум командам – "Анахайм Дакс" и "Флориде Пантерз" в сезоне 1993/94. При этом примечательно, что добытые победы "утками" и "пантерами" были добыты в 84 играх, а "Вегасом" – в 49, что повышает их процент соотношения побед к сыгранным матчам.

Напомним, что клуб из Парадайса был принят в НХЛ 1 марта 2017 года и дебютировал в лиге с сезона 2017/18. По итогам 49 игр регулярного чемпионата "Найтс" лидируют в турнирной таблице Западной конференции.