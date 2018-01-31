Жителей Земли ждет уникальное "лунное шоу"

Сразу три небесных явления произойдут сегодня: впервые за 152 года невооруженным глазом, лишь подняв глаза к небу, можно будет увидеть "кровавое" лунное затмение, суперлуние и голубую Луну одновременно.

По отдельности эти явления не являются чем-то необычным, но редко встречаются все три сразу. Последний раз подобное произошло в Северной Америке 31 марта 1866 года.

Сегодняшнее трио можно увидеть не везде. Все фазы редкого природного явления смогут увидеть жители Сибири и Дальнего востока России, в Японии, на большей части КНР и Австралии, в США повезет жителям Аляси и Калифорнии. На европейской части России, Восточной Европе и центральной части и восточном побережье Америки можно будет наблюдать лишь некоторые фазы затмения.

Астрономы предупреждают, что красивое зрелище несет опасность для метеозависимых людей, им стоит запастись лекарствами от головной боли и перепадов давления, сообщает телеканал "Россия 24".