Маг по телефону: в Москве поймали двух экстрасенсов-мошенников

Очередные экстрасенсы пойманы в Москве по обвинению в мошенничестве. Как сообщает "Интерфакс", двое "магов" обнаглели уже настолько, что даже не утруждали себя личным контактом с "клиентами". Они обещали решить все проблемы любого желающего не выходя из дома — по телефону. Возбуждено дело по статье УК "Мошенничество". "Телефонные волшебники" арестованы.

Злоумышленников удалось схватить благодаря звонку в полицию 42-летней москвички, которая стала жертвой своей доверчивости. Экстрасенсы уверяли ее, что их дар настолько "мощен", что может действовать на расстоянии — просто при помощи телефонной связи. Они обещали провести все необходимые магические обряды и сеансы парапсихологии — надо лишь перечислить некоторую сумму по указаному счету. После поступления средств "парапсихологи" перестали выходить на связь.

В настоящее время "телемошенники" задержаны и следователи устанавливают всех пострадавших от действий преступников. Кроме того, не исключено, что у них были сообщники.