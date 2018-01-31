Поезда на фиолетовой ветке метро встали из-за заклинивших тормозов

Причиной утреннего сбоя на Таганско-Краснопресненской линии метро стала техническая неисправность поезда.

По предварительным данным, у одного из составов заклинило тормозные колодки в тоннеле возле станции "Полежаевская". В результате пришлось снять напряжение, и в тоннель отправилась ремонтная бригада.

Из-за остановки поезда график движения на одной из самых загруженных веток подземки сбился, составы ходили с увеличенными интервалами. На платформах в самый час пик скопились сотни пассажиров. Спустя полчаса движение удалось полностью восстановить.