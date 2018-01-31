Музы великих: в столице открывается уникальная выставка

В Музее русского импрессионизма уже завтра откроется уникальная выставка. На ней представлены портреты самых известных вдохновительниц 19-20 столетий. В экспозиции собраны работы разных мастеров кисти, причем как из государственных, так и из частных коллекций.

Жены, любимые, музы, соратницы и бесплатные натурщицы — такие разные, но каждая по-своему прекрасна. А как же иначе? Эти женщины вдохновляли выдающихся русских художников, оставаясь в тени таланта своих избранников. Репин, Врубель, Серов и другие — всего 48 образов, именно таких, какими их видели творцы.

Заглавная картина выставки. На ней Игорь Грабарь изобразил сразу двух своих жен. Правда, на момент написания картины он об этом не знал. Валентина была первой супругой художника. Но после того как она заболела, воспитание племянников на себя взяла ее родная сестра Мария, которая позже стала второй женой Грабаря.

На выставке представлены полотна из 17 частных коллекций и 15 музеев из разных российских городов и других стран. Картину Петрова-Водкина привезли из Эстонии. Это не просто портрет супруги Мари, это история большой любви. Именно рисуя его, художник сделал предложение прекрасной натурщице и прожил с ней в браке 30 счастливых лет.

"Он так любил свою Марию. Он писал ей такие письма, которые мечтает получать, наверное, каждая женщина. Он обращал к ней такие слова, какие мало кто из нас слышит, наверное, от своих мужей, от своих мужчин", — говорит Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

Характер экстравагантной писательницы Натальи Родман-Северовой точно передал ее муж Илья Репин. Вегетарианка, кормившая супруга котлетами из сена, защитница животных и борец за права женщин. Она ввела в их доме знаменитое правило среды. Только в этот день художника могли посещать гости. Все остальное время было предназначено исключительно для живописи.

"Это уникальный случай для Репина. Всего известно 5 бюстов, которые он вылепил. Один из них – бюст его супруги", — рассказывает Юлия Ракитина, куратор выставки "Жены".

Выставка собрала работы конца 19 века и первой половины 20 века. От изящных и элегантных дам в корсетах, до строгих революционерок.

"После классических, парадных портретов своих супругов конца 19 века русские мастера стали постепенно обращаться к импрессионизму. Например, Валентин Серов, Роберт Фальк", — показывает Юлия Ракитина, куратор выставки "Жены".

Не только посмотреть, но и почувствовать – это уникальная возможность. Выставка сопровождается ароматами, специально подобранными для картин. Например, "Лиза на солнце" Роберта Фалька пахнет свежим лугом и летом. Труднее всего было раздобыть картину кисти Михаила Нестерова. Коллег из Башкирского художественного музея пришлось очень долго уговаривать на то, чтобы они согласились расстаться с портретом на целых 3,5 месяца. Именно столько времени будет проходить экспозиция.