Песков прокомментировал драку "мастодонтов" Сванидзе и Шевченко

В Кремле прокомментировали драку двух известных журналистов, членов СПЧ Николая Сванидзе и Максима Шевченко в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда". Столь бурную реакцию у спорящих вызвала эпоха правления Иосифа Сталина.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема настолько горячая, что даже "такие мастодонты не могут эмоциями владеть своими, не могут держать себя в руках", передает ТАСС.

При этом представитель Кремля отметил, что не знает, будут ли Сванидзе и Шевченко вынесены дисциплинарные замечания.

"В этом контексте я вам скажу только одно: а вы критикуете наше Министерство культуры за то, что они не выдали прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина", — отметил Песков.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов уже принес извинения за драку членов СПЧ.

Конфликт между Сванидзе и Шевченко возник, когда разговор зашел о Великой Отечественной войне и той роли, которую сыграл Сталин в том, что страна не была к ней готова.