Алкоголь из-под полы: в Москве провели рейд по злачным местам

Сразу несколько столичных магазинов попались на незаконной продаже алкоголя. Ночью в Москве прошел рейд по сомнительным точкам, на которые поступили жалобы от местных жителей. Несмотря на грозящие протоколы и штрафы, многие продавцы предпочитают закрыть глаза на нарушения и изобретают собственные схемы обмана системы.

Этот неприметный на первый взгляд магазин стал чем-то вроде клуба по интересам для тех, кто поднимает себе настроение с помощью градуса. Встречают дружелюбно, готовы всегда помочь в выборе горячительного. Яркая вывеска на входе напоминает, что магазин работает круглосуточно.

Выбор на любой вкус и достаток. Пробивают, бережно кладут в пакет и срезают акцизную марку, чтобы пробить товар уже утром. Даже когда продавец Элиза понимает, что покупателями оказались активисты, присутствия духа не теряет.

Когда на месте появляется полиция, Элиза резко теряет память: не продавала, работает всего 2 дня, якобы первый раз видит тетради учета со своим именем, где столбиком указаны суммы таких вот ночных продаж. В этот момент у магазина, заметив машину полиции, начинают собираться местные жители. Они от такого соседства не в восторге.

- Постоянно здесь скандалы, ночью здесь продают алкоголь, все сюда приходят, кому надо круглосуточно водку, тем более, что продают даже школьникам. Кто хочет приходит и покупает свободно.

Во втором магазине по соседству выбора такого не было. Продавец бережно достал бутылочку вина из-под прилавка. Картой расплатиться не дал, но по-отечески предложил снять деньги в банкомате за углом.

Сюда тоже вызывают полицию и составляют протокол. В магазине места мало, и хозяева бережно отгородили для себя склад. Коробки, полки и снова все без акциза. Здесь жалобы от жителей не только на то, что торгуют по ночам, но и на качество товара. Суррогат теперь можно вычислить на месте с помощью специального приложения на смартфоне.

- Он даже не читает. Эта марка не то, что поддельная, она напечатана на принтере в лучшем случае.

Протокол, штраф, изъятие товара. Активисты сюда еще вернутся с полицией и не раз, чтобы добиться закрытия точки, если ее владельцы не поменяют свои привычки.