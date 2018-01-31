Пучдемон считает, что его принесли в жертву

Его принесли в жертву. Именно так считает бежавший в Бельгию от ареста экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон. Серию смсок такого содержания он отправил со своего мобильного телефона.

Частичный доступ к этой переписке получил телеканал Telecinco, сообщает ТАСС. Заседание каталонского парламента по кандидатуре Пучдемона на пост лидера автономии должно было состояться 30 января. Но вмешался Конституционный суд Испании. Он высказался против того, чтобы экс-глава Каталонии занял данный пост дистанционно.

После этого председатель парламента региона Роже Торрен объявил об отсрочке дебатов. Отсрочку заседания парламентская группа Пучдемона "Вместе за Каталонию" не поддержала.

"Наши принесли нас в жертву, по крайней мере меня", — написал после этого экс-лидер Каталонии бывшему советнику по здравоохранению при правительстве Каталонии Тони Комину.

По мнению Пучдемона, дворец Монклоа, так называется резиденция испанского премьер-министра, побеждает, с независимостью Каталонии все кончено.

Ранее Пучдемон заявлял, что является единственным возможным кандидатом на пост каталонского лидера. Он бежал в Бельгию в конце октября 2017 года, поскольку на территории Испании действует ордер на его арест. Прокуратура обвиняет Карлеса Пучдемона в бунте, мятеже и растрате после проведения референдума о независимости Каталонии. 55-летний Пучдемон в 2016-2017 годах руководил правительством Каталонии.