Гособоронзаказ 2017 года выполнен почти полностью

Российская армия получила 98,5% оружия и техники, заказанных в 2017 году. План по ремонту выполнен на 96,7%, заявил министр обороны Сергей Шойгу на Едином дне военной приемки. Эти цифры, отметил военачальник, говорят о том, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в основном выполняют свои обязательства.

В частности, в 2017 году военным передали три с половиной тысячи образцов новой и модернизированной боевой техники. Более 100 самолетов и вертолетов, 3 бригадных комплекта оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", 2 корабля, например, сторожевик "Адмирал Макаров", 116 высокоточных крылатых ракет "Калибр", а также свыше 400 бронемашин.

Кроме того, Шойгу добавил, что все недостатки боевой техники, выявленные во время операции в Сирии, были оперативно устранены. Более того, характеристики некоторых боевых машин были даже повышены.