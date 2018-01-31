Кроме Чечни, Крыма и Севастополя: за Собчак собрано 24 контейнера подписей

Представители избирательного штаба Ксении Собчак принесли в ЦИК 24 контейнера с 105 тысячами подписными листами.

Как сообщил руководитель региональных штабов Тимур Валеев, подписи были собраны практически во всех регионах, кроме Чечни, Крыма и Севастополя.

"Помимо необходимых 105 тысяч, мы принесли еще дополнительно более 3 тысяч подписей", — уточнил он.

Сегодня в 18:00 Центризбирком завершит прием подписей избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах, напоминает "Интерфакс". На данный момент подписи в свою поддержку сдали действующий президент Владимир Путин, Григорий Явлинский (партия "Яблоко"), бизнес-омбудсмен Борис Титов ("Партия Роста"), а также Сергей Бабурин, выдвинутый "Российским общенародным союзом". Таким образом, подписи осталось принести еще семи кандидатам.

Два кандидата от парламентских партий — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) — по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента.