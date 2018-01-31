Маршрутка с пассажирами перевернулась на трассе в Белоруссии

Маршрутка с 15 пассажирами съехала в кювет и перевернулась на трассе под Полоцком. Авария попала в объектив видеорегистратора машины, ехавшей за микроавтобусом.

ДТП произошло около 18:00 во вторник, 30 января, в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.

На кадрах видно, что машину заносит. Затем она слетает с дороги и переворачивается.

Как сообщают местные СМИ, в аварии пострадал один человек – 32-летняя пассажирка маршрутки. Женщина попала в больницу.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ЧП.