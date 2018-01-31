Чудинов не поедет на Олимпийские игры из-за ошибки МОК

Российский скелетонист Сергей Чудинов все-таки не поедет на Олимпийские игры-2018, которые состоятся в южнокорейском Пхенчхане. Планировалось, что россиянин сможет поехать в Южную Корею в качестве единственного тренера российских скелетонистов, однако Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что допустил ошибку, пригласив Чудинова на Игры.

В ближайшее время его приглашение будет отозвано, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на AP.

Чудинов был пожизненно дисквалифицирован международной организацией, и не сможет принимать участия в Олимпиадах из-за того, что его имя упоминалось в списке "Дюшес". О нем велась речь в специально подготовленном докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA)Ричарда Макларена. Помимо отстранения россиянин был лишен всех достижений на сочинской Олимпиаде.