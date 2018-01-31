Третий автобус попал в ДТП в заснеженной Москве

Следовавший из Москвы в Подольск пассажирский автобус зацепил остановку на Варшавском шоссе. Пострадал не только павильон, но и само транспортное средство.

ДТП произошло недалеко от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", от которого и отправляются междугородние автобусы №520к. Судя по фотографиям с места, пассажирский транспорт повело на скользкой дороге, когда водитель отъезжал от остановки. В результате оказалось выбито одно из стекол автобуса, информации о пострадавших не поступало.

Это уже третье ДТП с участием автобуса в Москве. Первая авария произошла около 04:30 утра на Ленинградском шоссе, где перевозивший сотрудников "Мосгортранса" автобус врезался в бетонное ограждение, в результате пострадали 12 человек. А около 09:40 в районе дома 55 по улице Косыгина автобус №902 врезался в столб.