В Москве банкомат зарядили фальшивыми 5-тысячными

Фальшивые пятитысячные купюры были обнаружены в банкомате одного из московских банков при инкассации. В аппарате оказалось 152 фальшивки на общую сумму 760 тысяч рублей.

Злоумышленники провели нехитрую операцию. Они воспользовались банковской картой, на которую внесли фальшивые купюры, сообщает ТАСС. При этом банкомат их принял. Вторая часть операции выглядела еще проще: после проведения операции по зачислению, они сняли деньги с карты. И эти деньги уже были самыми настоящими.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.