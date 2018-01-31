В России разрабатывают новый беспилотный вертолет

Холдинг "Вертолеты России" разрабатывает новый беспилотник весом до 500 килограммов. Уже построены два опытных образца. Один проходит наземные испытания, где тестируют его бортовую электронику. Второй, видимо, готовится подняться в воздух. Первый полет дрона запланирован на вторую половину 2018 года, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Разработчики утверждают, что их новый беспилотник пригодится и военным, и гражданским. На борт он способен взять до 150 килограммов полезного груза. Это может быть разведывательное оборудование или, например, вооружение. Максимальная скорость дрона составит 150 километров в час. Топлива БПЛА хватает на 4 часа полета.