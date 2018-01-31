Матвиенко: послание президента может быть оглашено в первой декаде февраля

Уже в первой половине февраля может быть оглашено послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Официальная дата пока не объявлена. Но Валентина Матвиенко предупредила сенаторов и депутатов о том, чтобы они готовились к оглашению послания президента, сообщает ТАСС.

"Пока дату официально Кремль не объявит, мы не можем ее называть, но земля слухами полнится", — подчеркнула Матвиенко.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о 8 февраля, Матвиенко ответила: "Может быть, даже чуть раньше, но я не знаю, могу лишь догадываться".

По другим данным, под оглашение послания российского президента резервировалась другая дата – 6 февраля.

Вечером 30 января президент США Дональд Трамп впервые выступил с традиционным посланием "О положении страны" на совместном заседании Сената и Палаты представителей американского Конгресса. Он упомянул о России в контексте общих угроз и вызовов, с которыми сталкиваются США, назвав Москву и Пекин соперниками, которые бросают вызов американской экономике, интересам и ценностям.