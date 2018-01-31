Обамеянг официально стал игроком "Арсенала"

Экс-нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг официально стал игроком лондонского "Арсенала". Габонец подписал с "канонирами" долгосрочное соглашение, но при этом более точная информация остается неизвестной. Известно, что изначально "Боруссия" дала согласие на продажу футболиста за 63 миллиона евро.

"Он наш", — сообщает официальный Twitter "Арсенала".

Напомним, что ранее во время фотосессии еще один новичок "пушкарей" Генрих Мхитарян случайно проболтался о переходе Обамеянга, непосредственно обратившись к нему. Видео попало в соцсети "Арсенала", а затем удалено.

Обамеянг выступал за "Боруссию" с 2013 года. Он провел за "шмелей" 213 матчей, забив 141 гол.