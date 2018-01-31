Кенгуру в прыжке через дорогу сбил велосипедистку

В Австралии произошло необычное ДТП: девушка пострадала во время велопрогулки из-за кенгуру. На видео, которое публикует портал CGTN, запечатлено, как животное внезапно выпрыгивает из-за придорожных кустов, летит через дорогу, задевает в прыжке велосипедистку и сбивает ее.

Девушка падает на обочину. К счастью, она оказалась не сильно травмирована: пострадало колено, на которое ей наложили швы. Ищет ли полиция виновника, скрывшегося с места ДТП, не сообщается.