В Нью-Йорке лунатик чудом выжил, выпав с восьмого этажа

35-летний житель Нью-Йорка Рэнди Фотисэйн, страдающий лунатизмом, выпал из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже. Американец рухнул на строительные леса. Мужчина получил травмы спины, ребер, а также сломал ногу. Мать Фотисэйна опасается, что в следующий раз все может кончиться гораздо хуже, сообщает Metro.

Американец пролетел шесть этажей, его падение затормозили строительные перекрытия. Его пришлось снимать с лесов с помощью пожарных. Вскоре страдающего лунатизмом мужчину доставили в больницу.

Мать американца рассказала, что тот страдает лунатизмом уже давно и каждый раз принимает снотворное перед тем, как лечь спать. Видимо, таблетки не всегда помогают.

Близкие Фотисэйна думают, как обезопасить его от повторных падений из окна.