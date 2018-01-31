Хоккей с мячом. Сборная России уступила Швеции на чемпионате мира

В российском Хабаровске продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. В рамках третьего тура подгруппы "А" сборная России встречалась с соперниками из Швеции. Подопечные Михаила Юрьева крупно проиграли "сине-желтым" со счетом 3:6.

Матч сложился достаточно жестким, обе команды на двоих заработали семь десятиминутных удалений, а шведы и вовсе получили одно командное предупреждение. Тем не менее, это не помешало действующим чемпионам мира сдерживать натиск хозяев и вести в счете на протяжении всего поединка – россияне лишь однажды, при счете 2:1, смогли приблизиться к своему сопернику на расстояние одного забитого мяча.

В составе России голы забивали Джусоев, Ишкельдин и Бефус. У соперников забитыми голами отличались Берлин, Йоханссон, а Андерссон с Фагестремом оформили по дублю.

Поражение от Швеции стало для российских хоккеистов первым на домашнем чемпионате мира. Россияне с четырьмя очками заняли вторую строчку, пропустив вперед лишь набравших шесть баллов шведов.

В четвертьфинале подопечные Юрьева встретятся с победителем пары Германия – Венгрия.