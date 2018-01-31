Снегопад в Москве сменится 12-градусным морозом

Сильный снегопад в Москве, который длится уже двое суток, прекратится ближайшей ночью, к утру четверга температура в столице может опуститься до -12°.

Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, в столичный регион начинает поступать арктический воздух, усиливается северо-западный ветер.

Синоптик подчеркнула, что снег, который идет в Москве уже две суток, к утру 1 февраля – прекратится и температура воздуха в городе составит -10°…-12°, а в Подмосковье местами и до -15°.

Волосюк отметила, что днем 1 февраля в столице ожидается умеренно морозная погода, температура составит около -7°, по области от -5° до -10°, что, по словам метеоролога, на градус-полтора выше нормы.

Она также сообщила, что осадков завтра не будет, сквозь облака будет проглядывать солнце, погода будет достаточно комфортная, с тихим ветром.