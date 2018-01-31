В Казахстане выставили на обозрение книгу из человеческой кожи

Неоднозначную реакцию вызывает экспонат, выставленный в Национальной академической библиотеке Казахстана. Ее посетители в рамках выставки "Удивительные книги и рукописи" могут увидеть издание XVI века в переплете из дубленой человеческой кожи.

Свое тело в 1532 году пожертвовал для рукописи на латинице ученый того времени, пишет портал Nur.Kz.

Для современного человека это кажется как минимум странным, однако в Средневековье среди ученых это была достаточно распространенная практика: отдавать свое тело после смерти во благо науки.

Этот ученый, например, таким образом сохранил свой след в истории уже как минимум до XXI века.

Издание в "сморщенной" обложке из человеческой кожи рыже-коричневого цвета, впрочем, многих посетителей выставки приводит в ужас, хотя это поистине ценный и редкий экземпляр, который теперь есть и в собрании Национальной академической библиотеки Казахстана.

Известно, что подобные раритеты есть в библиотеках Британии, Франции, США, Австралии и некоторых других стран.