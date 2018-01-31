Затмение и выход бурой Суперлуны. Прямая трансляция

31 января впервые за 152 года те, кому повезет с погодой, невооруженным глазом могут увидеть редкое тройное астрономическое явление: "кровавое" лунное затмение, Суперлуние и голубую Луну одновременно.

Прямую трансляцию входа Луны в тень Земли и ее выход из затмения ведет NASA.

Ранее сообщалось, что полная фаза лунного затмения продлится с 14-48 до 18-11 по московскому времени.

В столице красно-бурая Суперлуна взойдет над горизонтом после 17 часов, уже после затмения. Если бы не помешали облака и метель, а также относительно светлое время суток, то в Москве примерно до 18:11 можно было бы наблюдать, как постепенно с диска Луны исчезает красноватый оттенок. Но, увы, жителям столицы придется удовлетворять свой интерес к этому явлению интернет-трансляциями.

Это уже второе полнолуние в январе, почему и получило название "голубая Луна". Кроме того, во время полного затмения находящаяся в тени Земли Луна обретет оранжево-красный оттенок, отчего зовется в простонародье "кровавой Луной".

В России все фазы редкого природного явления смогут увидеть жители Сибири и Дальнего востока России, в Японии, на большей части КНР и Австралии, передает ТАСС.

В США повезет жителям Аляски и Калифорнии, а вот на европейской части России, в Восточной Европе и центральной части и восточном побережье Америки можно будет наблюдать лишь некоторые фазы лунного затмения.