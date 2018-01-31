Избиение девушки ради украшений в Пензе попало на видео

Избиением и грабежом закончилось знакомство с молодым человеком для жительницы Пензы. Новый знакомый напал на девушку у подъезда ее дома. Мужчина избил ее и забрал три кольца, цепочку и одну сережку. Инцидент попал на камеры.

ЧП произошло около 05:00 в воскресенье, 28 января, в одном из дворов Пензы. Сразу после избиения девушка обратилась в полицию.

"Девушка пояснила полицейским, что в ночное время находилась в баре, где познакомилась с молодым человеком и совместно с ним употребляла спиртные напитки. В сопровождении нового знакомого она вернулась домой на такси. Возле подъезда девушка и молодой человек несколько минут разговаривали, а затем злоумышленник неожиданно ударил потерпевшую кулаком по лицу. После того, как она упала, молодой человек продолжил наносить ей удары руками и ногами по голове и телу и в это время сорвал с нее изделия из желтого металла", — рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. Им оказался 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенное вернуть не удалось, мужчина успел сдать украшения в ломбард и потратить вырученные деньги.

В данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Он находится под стражей.