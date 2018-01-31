CAS вынесет вердикт по 39 отстраненным от Олимпиады россиянам 1 февраля

Российские спортсмены, подавшие апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их отстранении от Олимпийских игр, узнают окончательный вердикт 1 февраля.

Слушания дел 39 россиян проходили с 22 по 27 января.

"Решение будет озвучено 1 февраля, — приводит официальное сообщение организации ТАСС. – Генеральный секретарь CAS Матье Риб сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхенчхане в 17:00 по местному времени".

Известно, что если Спортивный арбитражный суд примет положительный вердикт в отношении российских атлетов, то они будут допущены до Олимпийских игр-2018.