Пьяные подростки сломали нос полицейскому в Татарстане

В Татарстане пьяные подростки набросились с кулаками на участкового, пытавшегося доставить в отделение их приятеля, и сломали ему нос, сообщает региональное управление СКР. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения.

Инцидент произошел около 22:20 в минувшую субботу, 27 января, в селе Актаныш. Местные жители вызвали стражей порядка, дабы утихомирить буянившую молодежь. При появлении машины двое дебоширов убежали, а их приятели вступили в перепалку с участковым. Слово за слово дело дошло до драки. На помощь полицейскому бросился его товарищ, но тут же на месте объявились скрывшиеся подростки, так что правоохранители оказались в меньшинстве.

Участковый упал на землю и пропустил пару крепких ударов ногой по голове — позже у мужчины диагностировали перелом носа. Отбившись от стражей порядка, приятели убежали, но вскоре двое из них — 17 и 18 лет от роду — были задержаны.

Своей вины подозреваемые не признали. Им грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".