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31 января 201815:49

Как в кино: Екатерина Волкова рассказала о браке из мести, любви к мерзавцам и жизни с Лимоновым
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"Это любовь или пиар?" – спрашивали актрису Екатерину Волкову друзья и знакомые, когда узнавали о ее романе с революционером и писателем Эдуардом Лимоновым. Она честно отвечала: "Это любовь". Всю свою жизнь она искала в мужчинах опору, защиту, крепкое плечо.

Со своим первым мужем Алексеем она познакомилась, когда ей было 16 лет. Он состоял в банде, у него было много друзей-бандитов, которые собирались у них дома, пили водку, на спор угоняли машины.

"В 90-е годы Тольятти был этаким Чикаго", – говорит актриса.

Сама Екатерина пела в те годы в ресторане для блатной публики, где чаще всего заказывали песню "А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь". В 18 лет она родила дочь Леру.

К тому времени Екатерина уже окончила музыкальное училище, но мама считала, что она должна получить высшее образование. Так Волкова начала учиться в филиале ГИТИСа при местном театре "Колесо". Однако молодой муж считал, что все актрисы – женщины легкого поведения, поэтому поступать пришлось втайне от него. Когда Алексей все узнал, он избил ее до потери сознания. Екатерина несколько недель провела в больнице с сотрясением мозга.

После этого актриса ушла от первого мужа. Избиение стало последней каплей для Екатерины. Незадолго до этого она видела своего мужа и лучшую подругу целующимися.

"В этот момент для меня все умерло", — признается она.

Однако Алексей не собирался просто так отпускать Екатерину: когда за ней приехали родные, он приставил пистолет к своей голове. Однако, по словам актрисы, "это была игра, как в кино, он бы никогда не выстрелил". От алиментов Екатерине пришлось отказаться, так как Алексей устроился на фиктивную работу с низкой зарплатой. С Лерой отец не общается и удалил ее из друзей в социальной сети.

Сложная ситуация возникла и в театре – в нее влюбился руководитель ее курса, немолодой и женатый. Екатерина отказала ему, и он заявил, что ее пребывание в театре бесперспективно. После этого Екатерина переехала в Москву.

Она говорит, что часто влюблялась в мерзавцев.

"Женщины вообще склонны влюбляться в мерзавцев, особенно по молодости, — считает Екатерина. — Им кажется, что это так интересно, так романтично, чувствуешь себя живой, страдаешь, ревнуешь".

В столице она познакомилась с театральным режиссером и продюсером Эдуардом Бояковым. Он тоже был женат. Волкова говорит, что "не стала собой, если бы не он", но добавляет, что с ним она стала "рабой любви". Он открыл ей эзотерику, индийскую философию, она ездила в Гималаи и на Мачу-Пикчу, мучила ледяными омовениями не только себя, но и дочь. Екатерина хотела тихой семейной жизни, но Бояков говорил, что не готов. Она очень жалеет о сделанном аборте, на котором настаивал Эдуард: он умолял об этом на коленях, а Екатерина "не была достаточно сильной, чтобы послать его на три веселых буквы".

"Я была раба, — говорит он. – Но после этого случая моя любовь начала умирать".

Из мести Боякову Екатерина вышла замуж за продюсера "Бумера" Сергея Члиянца, который был в нее влюблен.

"Я думала, вот сейчас я выйду замуж, на всех обложках будем моя фотография, он увидит и пожалеет, потому что со мной так нельзя", — со смехом говорит Екатерина.

Брак был недолгим. На четвертом месяце беременности она потеряла ребенка и поняла, что с мужем ее ничего не связывает.

"Это был очень тяжелый период. Я потеряла ребенка, роль и мужа. У нас уже ничего не могло быть вместе. Меня все раздражало в нем", — рассказывает она.

После этого роман с Бояковым вспыхнул вновь. Он даже сделал ей предложение. Именно тогда режиссер дал ей почитать книги Эдуарда Лимонова. А позже Екатерина познакомилась с ним сама на вернисаже, куда пришла вместе с подругой.

"Вдруг вижу — стоит Лимонов. А он мне уже как родной, я уже его полюбила, — рассказывает Екатерина. – Лимонов спросил меня: "А вы кто?" А я ему рассказала про сериал "КГБ в смокинге", рекламой которого была оклеена вся Москва. Он говорит: "КГБ? Это же моя тема". Он взял меня под локоток, и мы пошли пить водку".

Актриса рассказывает, что Лимонов "интересный, сильный, очень интеллигентный человек, очень скромный в жизни, с невероятным юмором". Она уверена, что его творчество будет оценено только после его смерти. Екатерине было с ним очень интересно, но Лимонов был абсолютно неприспособлен к семейной жизни. Актриса родила Лимонову двух детей-погодков, но младшую дочь он уже из роддома не забирал.

Что рассказывает Екатерина Волкова о жизни с Эдуардом Лимоновым? Была ли она счастлива с ним? Кого винит в их разрыве? В каких отношениях с ним сейчас? Почему не сложилось с новым мужчиной – молодым бизнесменом? Как погиб брат Волковой: убийство или самоубийство? Ответы – в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1".

 

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