Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" объявляет сбор средств для Дениса Шебатина из Санкт-Петербурга, героя выпуска от 29 января 2018 года.

10 лет назад с Денисом случилась трагедия. После нападения неизвестных молодой человек остался инвалидом. Врачи отказывались от его лечения, называя "овощем", не верили, что парня можно поставить на ноги. И только благодаря материнской заботе 41-летний мужчина пошел на поправку. Сейчас он научился самостоятельно есть (он может двигать только одной рукой), пользоваться телефоном, пишет СМС, понемногу пробует говорить. Однако для дальнейшей реабилитации Денису необходима коляска с электрическим приводом, тренажеры для колен, стоп, плеча и локтя, постоянные сеансы массажа, оплата услуг специалиста-остеопата.

Для этого очень нужна ваша помощь! Мы можем помочь маме, которая героически ухаживает за своим сыном и приближает Дениса к выздоровлению.

Реквизиты для перечисления средств в помощь Денису и его маме Наталье Петровне Шебатиных:

ОАО "Промсвязьбанк" г. Москва

Корр./счет банка: 30101810400000000555

в ОПЕРУ МосковскогоГТУ Банка России

БИК банка: 044525555

ИНН: 7744000912

Счет получателя: 40817810151001107338

Получатель: Шебатина Наталия Петровна

Номер карты: 5547 5983 8663 6825