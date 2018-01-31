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Мозг человека и животных 35 минут назад

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31 января 201816:19 Евгения Ефимова

Великие умы мыслят одинаково: у близких друзей обнаружены сходства в активности мозга

Сильное сходство нейронной реакции на увиденные фильмы наблюдалось именно среди друзей.
Фото Global Look Press.

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Хорошие друзья любят думать, что они находятся на одной волне. И, похоже, это не просто красивое выражение. Обычно близкие по духу люди смеются над одинаковыми шутками, обожают одни и те же фильмы и испытывают антипатию к одним и тем же людям. Исследователи из Дартмутского колледжа (США) выяснили, что друзья даже могут думать одинаково, причём в буквальном смысле.

Мозговая активность друзей оказалась более схожей (особенно в определённых областях), чем у более дальних знакомых.

"Я думаю, что у всех у нас есть чутьё, и мы догадываемся, что друзья видят мир таким же образом, что и мы, хотя это никогда и не было показано", — говорит старший автор исследования Талия Уитли (Thalia Wheatley) из Дартмутского колледжа.

Исследователи решили получше изучить, что такое одинаковый склад ума. Для работы им были необходимы близкие друзья и более отдалённые знакомые, этот "комплект" учёные нашли среди 280 студентов Дартмутского колледжа.

"Мы все проживаем в городе Ханновер, штат Нью-Гэмпшир, который довольно изолирован. И студенческая программа в Дартмуте также оказалась довольно изолированной: они живут вместе, обучаются тоже вместе, на занятиях находятся друг с другом и общаются. Таким образом, это была хорошая ограниченная социальная сеть", — говорит Уитли.

Исследователи попросили студентов определить всех возможных друзей, друзей их друзей, и друзей их друзей их друзей из списка 280 человек. Взаимные связи (если оба студента определили друг друга как близкого друга) затем были картографированы.

Таким образом была построена социальная сеть отношений, которая помогла учёным проанализировать дружеские и социальные связи внутри изучаемой группы студентов.

Затем учёные показывали 42 испытуемым разнообразные видео: некоторые из них были классическими комедиями, на других был показан сухой английский юмор. Кроме того, участники смотрели различные политические видео, научные фильмы и музыкальные клипы. В то же время исследователи фиксировали нейронную активность студентов при помощи фМРТ.

Специалисты попарно сравнивали нейронные реакции друзей, чтобы определить, имеют ли эти пары более схожую мозговую активность, чем более удалённые друг от друга люди в социальной сети.

В итоге самое сильное сходство нейронной реакции наблюдалось именно среди друзей. И такая модель проявлялась в различных областях мозга, участвующих в эмоциональной реакции и распределении внимания.

Даже если учёные брали во внимание различные факторы, в том числе праворукость или леворукость, возраст, пол, этническую принадлежность и национальность, сходство в нейронной активности среди друзей было всё ещё очевидным.

"Наши результаты показали, что друзья обрабатывают информацию о мире вокруг них исключительно похожим образом", — говорит ведущий автор исследования Кэролайн Паркинсон (Carolyn Parkinson) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Сейчас, говорит Уитли, мы видим, что нейронная реакция похожа у друзей, и теперь мы задаём следующий вопрос: почему так происходит?

Кроме того, учёных волнует, возможно ли предсказать, кто станет другом для конкретного человека, основываясь исключительно на данных об активности его мозга.

Результаты нынешнего исследования представлены в научном издании Nature Communications.

К слову, ранее учёные выяснили, что друзья похожи генетически. Более того, они могут как никто другой оценить, какой будет продолжительность жизни человека.

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