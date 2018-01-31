Жительница Воронежа заблокировала автомобилистам проезд

Местной жительнице не понравилось, что автомобилисты помешали ей пройти к киоску. То, что сама женщина прогуливалась по проезжей части, ее нисколько не смутило. Необычное поведение женщины на видео сняли автомобилисты.

"Я вот иду по дороге, а как я пройду? Я должна машину разбивать вашу? Они мне проехать не дают!" – заявляет женщина, преградившая путь машинам.

Как сообщают местные СМИ, из-за необычной дамы на дороге образовалась целая пробка.