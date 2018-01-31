Прокуратура просит отменить приговор врачу-гематологу

Прокуратура Москвы обжаловала приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы в связи со смертью пациента.

Как передает "Интерфакс", прокуратура Юго-Западного административного округа столицы внесла в Мосгорсуд апелляцию на решение Черемушкинского районного суда Москвы в отношении врача.

Надзорное ведомство просит отменить вердикт и вернуть уголовное дело в прокуратуру. В апелляционном представлении содержится просьба перевести Мисюрину из-под стражи под более мягкую меру пресечения.

В прокуратуре считают, что следствие, которое проводил СКР, проходило с нарушениями, а выводы суда, изложенные в приговоре, "не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам".

В прокуратуре считают, что результаты судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Елены Мисюриной.

Врач-гематолог высшей квалификации Елена Мисюрина была приговорена к двум годам колонии общего режима по обвинению в том, что во время обычной для ее практики процедуры, трепанобиопсии (получение образца красного костного мозга из подвздошной кости таза) — она нанесла непоправимый вред здоровью пациента, который впоследствии скончался.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс, в том числе, в медицинских кругах.