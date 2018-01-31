Хабаровчанин отогрел в бане замерзавшую на дороге косулю

Под Хабаровском несколько мужчин спасли юную косулю, которая, выбившись из сил, едва не замерзла на дороге. Дав животному прийти в себя, спасатели сняли на видео его возвращение в природу.

Представителя семейства оленевых заметил водитель джипа, направлявшийся из поселка в Золотой в Сукпай. Козлик, по его словам, не мог ни идти, ни встать, так что он погрузил его в багажник и проследовал к знакомым.

"Ночь он провел в моей бане. Я ему подтопил, накормил, натопил, обогрел. К утру косулька ожила, сейчас едем выпускать в заказник", — поведал приютивший юнца по кличке Кузя местный житель.

При этом мужчины отвезли косулю в другой район, где слой снега заметно меньше, а возможностей для прокорма больше — именно глубокие сугробы, по их мнению, и стали причиной плачевного состояния зверя.

Кузя жалобно покрикивал, пока спасители несли его в лес, но стоило им разрезать путы, как косуля, проскочив между ног мужчины, бросилась наутек и спустя полминуты скрылась из виду.