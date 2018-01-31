Туриста убила песчаная дюна, в которой он рыл тоннель вместе с детьми

31 января 201816:23
Туриста убила песчаная дюна, в которой он рыл тоннель вместе с детьмиЧитайте нас в Telegram
Трагедия произошла на пляже американского города Сент-Огестин, штат Флорида. 35-летний турист из Техаса Ли Гоггин погиб, играя с детьми в песчаных дюнах. Мужчина вырыл тоннель в песке, который внезапно на него обрушился. Родственники не смогли помочь американцу выбраться, у него остановилось сердце, сообщает CBS News.
Свидетелями гибели Гоггина стали его жена и трое детей.
Следствие установило, что житель Техаса рыл тоннель вместе с маленьким сыном. Тот успел оперативно выбраться наружу. На Гоггина же обрушилась целая песчаная дюна. Он перевернулся на спину и начал откапываться, однако вскоре выбился из сил.
В Сети запущена кампания по сбору средств для родственников американца.
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