Россиянка Веснина вылетела в первом круге St. Petersburg Trophy

Елена Веснина в первом круге турнира St. Petersburg Trophy встречалась с чешской теннисисткой Петрой Квитовой. По итогам поединка россиянка не смогла одержать победу, и выйти в следующую стадию соревнования, которое проходит в рамках Женской теннисной ассоциации (WTA). Итоговый счет встречи 2:6, 0:6.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.

Во втором круге соперницей Квитовой станет румынка Ирина Бегу.

Напомним, ранее еще одна представительница России Елена Рыбакина добилась своей второй победы на турнире, победив Каролин Гарсию.