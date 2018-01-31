Очень подозрительный угон: автомобилисты винят салоны в кражах новеньких машин

Очень подозрительный угон: автомобилисты винят салоны в кражах новеньких машинЧитайте нас в Telegram
В Москве разыскивают угонщиков автомобиля известного актера Андрея Градова. Новенькой "Тойоты" его лишили всего через несколько часов после покупки. Дорогая сигнализация, защита от взлома и даже пост охраны возле машины не помогли. Подозрения, естественно, пали на автосалон, но коммерсанты все обвинения отвергают. Как злоумышленники получают доступ к ключам? И какие еще уловки используют?
Праздник безнадёжно испорчен: накануне дня рождения у заслуженного артиста России Андрея Градова угнали машину. Он купил её себе в подарок, вечером забрал из автосалона, припарковал у дома.
"Утром вышел, я уже должен был на студию ехать, увидел, что машины во дворе нет! Скорее всего, она уже разобрана где-то, её по Ленинградке в шесть утра камера зафиксировала", — рассказывает заслуженный артист России.
Градов сыграл в десятках кинофильмов, в том числе сыщиков, и снова, как в кино, строит версии. Дом со всех сторон окружён забором, без пропуска во двор ни зайти, не заехать. Охранники клянутся, что ничего не видели.
— Ну что — подходит машина, или задом идёт, или передом, я же не смотрю, кто там за рулем, понимаете, сидит. А нажал кнопку, открыл ворота — да и всё!
В машине стоимостью два миллиона рублей были установлена сигнализация, но угонщиков это не остановило. Скорее всего, у них был дубликат ключа.
"Поскольку я никому не передавал ключи от автомобиля, от мультилока, я думаю, что это сделали те люди, которые в этом разбираются, именно на станции техобслуживания", — говорит Андрей Градов.
Как считает актёр, из автосалона, в котором он приобрел автомобиль, могла произойти утечка информации о покупке машины и адресе владельца. А дубликат ключа могли изготовить в любой подпольной мастерской.
"Не так давно были такие случаи, когда в подкрылок крепились ключи, дополнительный комплект с брелком от сигнализации. Соответственно, адрес владельца был известен автосалону — просто приезжали, брали ключи, открывали и спокойно уезжали", — говорит автоюрист Константин Юрков.
Угонщикам оставалось только проникнуть во двор — возможно, с помощью тех же охранников — и увезти автомобиль. Коммерсанты обвинения отвергают
"Причастность салона категорически отрицаю. К нам неоднократно обращаются сотрудники правоохранительных органов с просьбой о помощи в розыске по автоугонам. Мы активно участвуем, сотрудничаем с правоохранительными органами", — говорит начальник отдела продаж автомобильного торгового центра Виталий Вертанов.
Но в Интернете полно жалоб на автоцентр на Сокольническом валу, и автоэксперты говорят о десятках похожих случаев в Москве. Машины угоняют буквально через несколько часов после покупки.
— Купили автомобиль, доехали до дома, утром машины уже не было. Все подозрения на автоцентр. Масса совпадений не в их пользу. Будьте осторожны!
— Ни в коем случае не оставляете автомобиль во дворе, смените сигнализацию, если вам её ещё не испортили сотрудники салона. А лучше всего — сразу в автосервис, автомобиль на подъёмник, осмотрите днище авто, не прикреплено ли к нему чего лишнего.
Вернуть машину Андрею Градову будет не просто: несколько дней назад ее заметили на пути в Тверскую область. Автоэксперты советуют после покупки устанавливать дополнительную сигнализацию и обязательно страховать автомобиль.
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