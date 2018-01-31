На старте "Формулы-1" больше не будет девушек-моделей

Представители "Формулы-1" объявили о том, что на стартовых площадках их спортивных мероприятий больше не будет так называемых "greed girls", девушек-моделей с флагами. Многолетняя традиция будет нарушена в связи с потерей актуальности, говорится в заявлении пресс-службы "Формулы-1".

"Присутствие моделей на старте гонок перестало соответствовать ценностям нашего бренда, а также противоречит современным социальным нормам", — заявил управляющий директор "Формулы-1" Шон Братчес.

Решение руководство "Формулы-1" вступит в силу во время гран-при в Мельбурне, которое состоится 25 марта.