Волейбол. Победа "Локомотива" позволила удержать лидерство в группе Лиги чемпионов

Волейболисты новосибирского "Локомотива" в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над "Шомоном" из Франции со счетом 3:1 (23:25, 25:22, 25:19, 25:18).

После победы железнодорожники набрали 11 очков, продолжая удерживать первую строчку в группе "С". "Локомотив" имеет в своем активе 100-процентный показатель – четыре победы из четырех возможных.

Следующим соперником новосибирцев станет польский клуб "Белхатов", матч с которым состоится 13 февраля на выезде.