Российский лайнер с неисправным двигателем экстренно приземлился в США

В американском Атлантик-Сити совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из России на Кубу. Предварительная причина — неисправный двигатель. Самолет принадлежит авиакомпании Azur Air.

По данным "Интерфакса", на борту аварийного лайнера – 294 пассажира и 14 членов экипажа.

Как уточняет РИА Новости, на место выехали дипломаты генконсульства РФ в Нью-Йорке для оказания россиянам необходимого содействия.

Известно, что все люди уже покинули неисправный лайнер и в настоящее время находятся в зоне ожидания аэропорта.

Обстоятельства инцидента выясняются.